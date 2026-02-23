Lavato curato e poi il ritorno in strada | l' ultima notte di Zdzislaw morto solo nell' ex cava Nenni

Zdzislaw è morto dopo aver passato una notte da solo nell’ex cava Nenni, dove era stato lavato e curato. La causa della sua morte sembra essere legata alle condizioni di abbandono e solitudine in cui si trovava. La scoperta del suo corpo lungo la strada Laurentina ha portato alla luce un bracciale dell’ospedale ancora al polso. Ora si indaga su cosa abbia portato l’uomo a trascorrere l’ultima notte in quel luogo isolato.

Identificato in un cittadino polacco di 56 anni si era allontanato dal Campus Biomedico firmando i fogli di dimissioni tre giorni prima di essere trovato privo di bita in zona Vallerano È stato risolto il mistero dell'uomo trovato privo di vita sulla via Laurentina con indosso un bracciale dell'ospedale. Il tragico rinvenimento era avvenuto domenica mattina, dopo che alcuni automobilisti avevano segnalato la presenza di un cadavere in zona Vallerano, nell'area dell'ex cava Nenni. Al polso aveva ancora il braccialetto del Campus Biomedico. Nato nel 1970 in Polonia, la vittima si chiamava Zdzislaw Ryszard Kulesz ed era un senza dimora. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Pedone travolto e ucciso nella notte in strada, pirata della strada prima fugge poi si costituisceUn uomo di 59 anni è stato investito e ucciso nella notte in via di Torrenuova, causa di un incidente causato da un'auto che ha travolto il pedone.

Sparano in strada e poi scappano: il raid nella notteQuesta notte a Somma Vesuviana, due uomini hanno sparato in strada e sono subito scappati.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Fiocco nascita modello favola , lussuoso e Curato nei minimi dettagli, inimitabile per raffinatezza ed eleganza .. personalizzato con i colori che vuoi e con nome ricamato della tua bimba #bebè #coccardanascita #fiocconascita #corredinonascita #babyshoppin - facebook.com facebook