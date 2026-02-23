L' autore è il rapper pugliese Welo semifinalista lo scorso anno a Sanremo Giovani

Il rapper pugliese Welo ha scritto il jingle ufficiale di Sanremo 2026, rispettando una promessa fatta l’anno scorso. La scelta deriva dalla sua partecipazione come semifinalista a

O gni promessa è debito e Carlo Conti l’ha rispettata: è Welo l’autore del jingle ufficiale di Sanremo 2026. Pugliese in gara lo scorso anno a Sanremo Giovani, il rapper ha rielaborato appositamente la sua Emigrato con la quale gareggiava fra le Nuova Proposte. Il risultato è la travolgente Emigrato (italiano) che accompagnerà per tutta la settimana le serate del Festival. Sanremo 2026, Carlo Conti sceglie Welo e la sua “Emigrato (italiano)” come sigla del Festival X Leggi anche › Lo stile di Sanremo è un fenomeno pop Welo “Emigrato (Italiano)”: chi è il rapper autore del jingle ufficiale di Sanremo 2026, biografia, origini. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Chi è Welo, il rapper che canta la sigla di Sanremo 2026Welo, il rapper salentino, si prepara a sorpresa per Sanremo 2026.

Chi è Welo: curiosità e vita privata dell’autore della sigla di Sanremo 2026Welo ha scritto la sigla del Festival di Sanremo 2026, sostituendo Gabry Ponte che aveva firmato la musica lo scorso anno.

