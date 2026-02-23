Françoise Thom, storica specializzata sulla Russia, evidenzia che il regime di Putin ha scelto di concentrarsi sull’espansione dell’impero e sull’influenza europea, trascurando il progresso interno. La sua analisi rivela come questa strategia abbia indebolito la stabilità del Paese, portando a una crisi diffusa. La persistente volontà di espansione ha portato a tensioni con i paesi vicini e ha alimentato un senso di isolamento. La situazione attuale riflette questa scelta strategica.