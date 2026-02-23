L’autodistruzione russa

Françoise Thom, storica specializzata sulla Russia, evidenzia che il regime di Putin ha scelto di concentrarsi sull’espansione dell’impero e sull’influenza europea, trascurando il progresso interno. La sua analisi rivela come questa strategia abbia indebolito la stabilità del Paese, portando a una crisi diffusa. La persistente volontà di espansione ha portato a tensioni con i paesi vicini e ha alimentato un senso di isolamento. La situazione attuale riflette questa scelta strategica.
La storica della Russia Françoise Thom, autrice del saggio “La Guerre totale de Vladimir Poutine”, racconta la sorprendente “perseveranza” con cui il potere russo ha privilegiato “l’espansione dell’impero” e l’egemonia sull'Europa attraverso la sovversione, a scapito dello sviluppo interno. “Il leninismo era allo stesso tempo un’ideologia e un insieme di ricette che permettevano di conquistare e mantenere il potere” dice Françoise Thom al Figaro.     “Nel putinismo, il marxismo-leninismo è scomparso, ma la visione manichea “loro” contro “noi” che ne costituiva il substrato continua a plasmare la coscienza politica. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

