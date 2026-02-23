L' autocisterna si ribalta sull' E45 circolazione in tilt | delicate operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco

L’incidente di un’autocisterna ribaltatasi sull’E45 ha causato il blocco totale del traffico nel primo pomeriggio di oggi. La perdita di carburante e il rischio di incendi hanno complicato le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco, che hanno lavorato per mettere in sicurezza la zona. Il camionista si è salvato senza ferite, ma la posizione del mezzo e il carico hanno richiesto interventi urgenti. Le operazioni di recupero continuano senza sosta.

L'E45 in tilt nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 23 febbraio, a causa di un incidente che ha coinvolto una autocisterna che si è ribaltata, illeso il camionista ma il carico trasportato e la posizione del veicolo hanno reso delicate le operazioni di soccorso. Intorno alle ore 13:10, l'intervento dei Vigili del fuoco per la cisterna che trasportava Biobutandiolo che si è cappottata all'altezza di Bora. Due squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Cesena e Bagno di Romagna sono intervenute nella corsia sud, per il ribaltamento della cisterna che trasportava il composto chimico. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Lucignano: auto si ribalta, conducente incastrato soccorso dai vigili del fuocoUn incidente a Lucignano ha coinvolto un'auto che si è ribaltata, lasciando il conducente incastrato.

