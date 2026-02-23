L' autobus incantato alla Passerini Landi la graphic novel di Majid Bita sull’Iran

Majid Bita presenta la sua graphic novel “L'autobus incantato” alla Passerini Landi, dopo aver scelto la Biblioteca Comunale per condividere il suo lavoro con il pubblico. La pubblicazione, ambientata in Iran, racconta una storia di speranza e sogni, arricchita da immagini vivide e dettagli autentici. La presenza dell’autore iraniano e dell’attivista locale mira a stimolare il confronto tra culture diverse attraverso il mezzo del fumetto. L’evento si svolgerà sabato 28 febbraio alle 17.

Sabato 28 febbraio 2026 alle ore 17 al Salone Monumentale della Biblioteca Comunale Passerini Landi (via Carducci, 14) presentazione della graphic novel "L'autobus incantato" alla presenza dell'autore fumettista e graphic novelist iraniano Majid Bita in dialogo con l'attivista e interprete.