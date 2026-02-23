L’ATP Acapulco si giocherà nonostante i disordini in Messico | L’evento continua secondo programma

L'ATP Acapulco si svolgerà come previsto, anche dopo le tensioni causate dalla morte di “El Mencho”. Le autorità hanno deciso di mantenere il torneo, nonostante i recenti scontri tra gruppi criminali nella zona. Gli organizzatori affermano che tutte le misure di sicurezza sono state rafforzate per garantire la riuscita dell’evento. I giocatori sono arrivati e le partite sono state confermate, anche in un clima di instabilità crescente.

Il Messico è sprofondato nel caos dopo l'uccisione di Nemesio Oseguera Cervantes, detto "El Mencho", il narcotrafficante più ricercato del Paese e capo del cartello Jalisco Nueva Generación. L'operazione militare, condotta domenica 22 febbraio dalle forze speciali dell'esercito messicano a Tapalpa, nello Stato di Jalisco, ha scatenato una reazione violentissima: blocchi stradali in almeno 20 Stati, veicoli e negozi dati alle fiamme, scontri a fuoco tra sicari del cartello e forze dell'ordine, con un bilancio provvisorio di almeno 26 morti. In questa settimana in Messico ci sarà spazio anche per il tennis, che vedrà svolgersi (sono già in corso le qualificazioni) fino a domenica l' ATP di Acapulco.