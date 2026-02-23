Latina Pharma quale futuro? La Confail chiede al Mimit la convocazione del tavolo

Latina Pharma, creata a partire dalla chiusura di Corden Pharma, rischia di perdere importanti contratti per problemi di produzione. La Confail ha chiesto al Mimit di convocare subito un tavolo di confronto per affrontare la crisi. L’azienda sta affrontando difficoltà che potrebbero compromettere i suoi progetti di espansione. La richiesta mira a trovare soluzioni rapide per salvaguardare i posti di lavoro e mantenere stabile la produzione. La situazione resta in attesa di risposte ufficiali.

A distanza di tempo, si torna a parlare della Latina Pharma, l'azienda di Sermoneta nata dalle ceneri della Corden Pharma. Il tavolo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy non è ancora stato convocato e ora la Failc Confail Latina chiede cosa riserverà il futuro. "A distanza di mesi dall’impegno assunto dal Mimit nel corso della riunione del 23 ottobre, a oggi non risulta ancora convocato il tavolo di aggiornamento annunciato entro la fine di novembre. Come sindacato avevamo espresso, in quella sede, dubbi puntuali e circostanziati sulla solidità e credibilità del piano industriale presentato da Latina Pharma. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Leggi anche: Quale sarà il futuro di STMicroelectronics? L'opposizione chiede la convocazione del ministro Giorgetti in Regione Sul vino Coldiretti Abruzzo chiede la convocazione urgente di un tavolo regionale: "Deroga a 400 quintali per ettaro"Coldiretti Abruzzo richiede con urgenza la convocazione di un tavolo regionale per discutere la possibilità di una deroga a 400 quintali per ettaro nel settore vitivinicolo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Laziotv. . Rassegna stampa delle province di Latina e Frosinone di venerdì 20 febbraio 2026 - facebook.com facebook