L’Asm non è un parcheggio per assessori rimossi | vogliamo tutti gli atti istruttori

Da ternitoday.it 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Movimento 5 Stelle Terni critica la nomina di Sergio Cardinali alla presidenza dell’Asm, sottolineando che la decisione non riguarda un parcheggio per assessori rimossi. La richiesta di accesso agli atti istruttori mira a chiarire i criteri di selezione e le motivazioni ufficiali di questa scelta. La nota evidenzia la volontà di trasparenza e di rispetto delle procedure, mentre l’amministrazione deve rispondere alle domande dei cittadini.

La nomina di Sergio Cardinali alla presidenza dell’azienda multiservizi, il Movimento 5 Stelle Terni: “Affidare la guida in modo discutibile, significa esporre la città a un ulteriore indebolimento” Riceviamo e pubblichiamo una nota del gruppo territoriale Movimento 5 Stelle Terni sulla recente nomina dell’ex assessore comunale Sergio Cardinali alla presidenza dell’Asm. È politicamente e istituzionalmente inaccettabile che un assessore rimosso dal proprio sindaco, con accuse pubbliche e pesantissime di incapacità rivolte all’intera giunta, venga oggi collocato alla guida di una delle società più strategiche della città. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Rovigo: ex Asm accusa sindaco e assessori, ora a processoClaudia Biasissi, ex vicepresidente dell’Asm di Rovigo, ha pubblicato un post sui social media che ha scatenato un procedimento giudiziario.

Cambiano tutti gli assessori, Bandecchi azzera la giunta: “Ora nuove energie”Il sindaco Stefano Bandecchi ha deciso di cambiare tutto.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Terni, Ghione (Asm) in Comune: Società evolve, no grandi criticità. Lo scambio sui patti parasociali; ASM Matera Concorsi 2026/2028 - Analisi del Piano Fabbisogno di Personale: 439 assunzioni; L’ASM indice elezioni per designare un rappresentante dei lavoratori senza consultazione e accordo sindacale; Bisogna riarmarsi al più presto per far fronte alla minaccia russa.

l asm non èÈ svizzera la prima donna a dirigere l’organizzazione contro le armi chimicheDopo 4 anni di guerra, la Svizzera non è in grado di difendersi né disposta a investire per l'esercito. Parola dell'Associazione delle società militari svizzere (ASM) secondo cui il nostro Paese è un ... swissinfo.ch

«L’arresto non serve, ma gravi indizi su Elleboro e Chirico»PAVIA. Non c’è più un pericolo di inquinamento delle indagini, mentre restano in piedi i «gravi indizi di colpevolezza» in relazione all’accusa di peculato per l’ex presidente di Asm Pavia, Manuel ... laprovinciapavese.gelocal.it