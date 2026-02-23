Lascia le figlie piccole in auto e va al carnevale di Viareggio beve troppo e dimentica dove sono | denunciata

Una donna ha lasciato le sue bambine in auto per partecipare al carnevale di Viareggio, poi ha bevuto troppo e si è dimenticata delle figlie. La sua distrazione ha portato le forze dell'ordine a denunciarla, dopo che è stata trovata lontana dall’auto senza ricordare dove le aveva parcheggiate. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i residenti, che temono per la sicurezza dei bambini. La ragazza ora rischia sanzioni penali per negligenza.

Doveva essere una serata di festa, tra coriandoli, musica e carri allegorici, ma si è trasformata in una vicenda che ha lasciato sgomenta un’intera comunità. A Viareggio, al termine dei festeggiamenti del Carnevale di Viareggio, una donna di 40 anni è stata denunciata dalla polizia dopo essere stata trovata in strada in stato di ubriachezza, senza ricordare dove avesse parcheggiato l’auto. All’interno del veicolo, rimaste sole per ore, c’erano le sue due figlie di appena 3 e 4 anni. La serata di sabato aveva richiamato oltre 100mila persone nella cittadina in provincia di Lucca. Tra la folla c’era anche la quarantenne, arrivata appositamente da Milano con le bambine per assistere alla sfilata dei carri e alla proclamazione dei vincitori. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

