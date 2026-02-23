Lascia le figlie in macchina per andare ad una festa di Carnevale | trovate in ipotermia

Una madre lascia le figlie in auto per partecipare a una festa di Carnevale, causando l’ipotermia delle bambine di 3 e 4 anni. Le piccole vengono scoperte in condizioni critiche, ferme all’interno del veicolo, mentre la donna si trovava fuori per alcune ore. Le bambine sono state portate in ospedale, dove i medici cercano di stabilizzarle. La vicenda si è verificata a Viareggio, nel tentativo di conciliare il divertimento con la cura dei figli.

A Viareggio, in provincia di Lucca, due bambine di appena 3 e 4 anni sono state trovate chiuse in un’auto, infreddolite e in stato di iniziale ipotermia, mentre la madre si trovava ad una festa. L’episodio è avvenuto tra sabato e domenica, al termine dell’ultima sfilata del celebre Carnevale, che anche quest’anno ha richiamato oltre centomila persone per le strade della cittadina toscana. Le bambine lasciate in macchina. La donna, quarantenne residente nell’hinterland milanese, di origine russa ma cittadina italiana, aveva trascorso l’intero pomeriggio con le figlie assistendo al corso mascherato e alla proclamazione dei carri vincitori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

