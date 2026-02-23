L’arresto di Peter Mandelson dopo il caso Epstein

Peter Mandelson è stato arrestato questa mattina con l’accusa di aver passato informazioni riservate a Jeffrey Epstein durante il suo mandato da ministro. La causa dell’arresto risiede in nuovi elementi che collegano l’ex politico a un caso di traffico di dati sensibili. La polizia ha perquisito la sua abitazione, trovando documenti che potrebbero confermare le accuse. La sua posizione politica e le relazioni con tre primi ministri britannici alimentano l’interesse pubblico sulla vicenda.

Peter Mandelson è legato a tre primi ministri britannici – Tony Blair, Gordon Brown e Keir Starmer – e oggi pomeriggio è stato arrestato per presunti reati compiuti mentre aveva una carica pubblica: da ministro, passava informazioni a Jeffrey Epstein. Alle 4,15 ora di Londra la Metropolitan Police è entrata nella sua magione di Regent’s Park da 7,6 milioni di sterline, dopo che anche la sua proprietà in Wiltshire era stata perquisita, e l’ha portato in commissariato, pochi giorni dopo che la stessa sorte, per abuso d’ufficio, era toccata all’ex principe Andrew. Mandelson ha una lunga esperienza di scandali e accuse di corruzione nel corso della sua lunga e controversa carriera e ogni volta ha saputo risorgere dalle sue ceneri grazie a una sapienza politica che non ha saputo applicare alle questioni etiche. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

