L' aria di Roma peggiora il Comune chiede ai cittadini di evitare l' uso dell' automobile

L'inquinamento dell'aria a Roma peggiora a causa dell'aumento delle polveri sottili, che si accumulano dopo le festività e le condizioni atmosferiche sfavorevoli. Il Comune ha invitato i cittadini a limitare l’uso dell’auto, soprattutto nelle ore di punta, per ridurre le emissioni nocive. Questa richiesta arriva in un momento in cui i livelli di PM10 si trovano sopra i limiti consentiti. Le autorità sperano in una diminuzione delle concentrazioni di inquinanti nelle prossime ore.

Nei prossimi giorni l’aria di Roma potrebbe peggiorare. Ecco perché il Comune di Roma si è appellato ai cittadini della Capitale per utilizzare il meno possibile l’automobile già a partire da martedì 24 febbraio Il giorno dopo la domenica ecologica, il Comune di Roma ha informato la cittadinanza che, sulla base delle previsioni dell’Arpa Lazio, nei prossimi giorni la qualità dell’aria che si respira in città è destinata a peggiorare. Il motivo, si legge nella determinazione pubblicata oggi, lunedì 23 febbraio, dal dipartimento Prevenzione e risanamento dagli inquinanti, è dovuto alle “emissioni antropico”, ovvero automobili e riscaldamenti delle abitazioni. 🔗 Leggi su Romatoday.it

