Lara Seta | la Sindaca del porto di Ancona che da 15 anni consegna sorrisi e libertà | VIDEO

Dalle consegne via mare sulla pilotina al legame profondo con i moli: il racconto di Lara, il volto storico di Poste Italiane tra banchine e monumenti. ANCONA - C’è chi il porto lo vive di sfuggita, tra un imbarco e l’altro, e chi invece ne è diventato parte integrante, quasi un’istituzione. Lara Seta, impiegata presso il centro di recapito di Poste Italiane ad Ancona, è per tutti "la postina del porto". Da 15 anni percorre moli e banchine, diventando un punto di riferimento tale da essere affettuosamente chiamata la "Sindaca" di questa zona così vitale per la città. In questo video realizzato da Poste Italiane, Lara ci apre le porte del suo mondo: un lavoro che per lei è sinonimo di indipendenza. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Solidaire ad Ancona, la nave Ong attracca al porto di Ancona con 26 migranti a bordo | VIDEOLa nave umanitaria Solidaire è arrivata questa mattina al porto di Ancona, attraccando al molo 19 con 26 migranti a bordo, tra cui sei minori.

Da Ancona al Tirreno: al porto di Ancona il varo delle Pelikan Classe “A” per portare innovazione e sostenibilitàDal porto di Ancona prende avvio un progetto italiano dedicato alla Blue Economy, con il varo delle Pelikan Classe “A”.

