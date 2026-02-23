L’Angelana ha pareggiato con l’Atletico BMG a causa di una prestazione equilibrata che ha impedito entrambe le squadre di segnare. La partita si è giocata in un campo bagnato, influenzando i passaggi e le possibilità offensive. I biancoverdi hanno mantenuto il possesso del pallone per gran parte del match, ma non sono riusciti a trovare la rete decisiva. La squadra di casa si conferma in vetta alla classifica, mentre l’Atletico rimane stabile in zona playoff.

ANGELANA 0 ATLETICO BMG 0 ANGELANA (4-3-3): Donati; Marocchi (15’st Cesaretti), Melillo, Sedran, Tarpanelli; Proietti, Vieira, Brunetti (32’st De Santis); Bartolini (17’st Riommi), Colombi, Malltezi. A disp. Brunozzi, Cesaretti, Bernabucci, Allende, Roscini, Tofi, Aronni. All. Recchi. ATLETICO BMG (4-4-1-1): Battistelli; Santoni (16’st Giustini), Maselli, Cerboni, Tapia; Valentini, Gonzalez (15’st Cavitolo), Menchinella, Petterini (15’st Malizia); Passquieti (39’st Rinalducci); Dantraccoli (30’st Luparini). A disp. Carnevali, Cantor Lobo, Gambacurta, Vitaloni. All. Proietti. Arbitro: Padalino di Terni (Spena e Mariani). 🔗 Leggi su Lanazione.it

Pantano corsaro, Atletico Mondolfo pareggiaIn una sfida avvincente, Pantano Corsaro e Atletico Mondolfo si affrontano in un incontro ricco di emozioni.

Ternana Women rimonta e pareggia 2-2 con la Juventus: salvezza ancoraLa partita tra Ternana Women e Juventus si è conclusa con un pareggio 2-2, dopo che le rossoverdi hanno recuperato due gol e salvato un punto prezioso.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: L’Angelana pareggia con l’Atletico e allunga ancora in cima; Calcio: vince il Trestina, niente da fare per il Sansepolcro; Eccellenza, termina a reti bianche la sfida del Migaghelli tra Angelana e BMG; ECCELLENZA - Altra piccola impresa dell'Atltico BMG, costretta al pari la capolista Angelana.

Eccellenza, termina a reti bianche la sfida del Migaghelli tra Angelana e BMGTermina a reti bianche la sfida del ‘Migaghelli’ che ha visto di fronte l’Angelana e l’Atletico BMG. Un pareggio che, in chiave classifica, sorride sicuramente più agli ospiti che ai padroni di casa: ... assisisport.it

Eccellenza. L’Angelana non va oltre l’1-1 . Il Santa Sabina ferma la capolistaNote: ammoniti Fiorucci, Brunetti, Santanicchia, Tiacci e Riommi. L’Angelana non va oltre l’1-1 a Santa Sabina ma resta comunque in vetta, approfittando del ko della Pietralunghese ad Ellera. Angelana ... lanazione.it

Netta vittoria casalinga per la squadra di mister Fortunati contro l'Angelana, giocando una bella partita senza rischiare quasi nulla. Buona partenza per il Cannara che si porta costantemente nella metà campo avversaria testando più volte la qualità del portier - facebook.com facebook