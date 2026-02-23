L’Angelana pareggia con l’Atletico e allunga ancora in cima

Da lanazione.it 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Angelana ha pareggiato con l’Atletico BMG a causa di una prestazione equilibrata che ha impedito entrambe le squadre di segnare. La partita si è giocata in un campo bagnato, influenzando i passaggi e le possibilità offensive. I biancoverdi hanno mantenuto il possesso del pallone per gran parte del match, ma non sono riusciti a trovare la rete decisiva. La squadra di casa si conferma in vetta alla classifica, mentre l’Atletico rimane stabile in zona playoff.
l8217angelana pareggia con l8217atletico e allunga ancora in cima
© Lanazione.it - L’Angelana pareggia con l’Atletico e allunga ancora in cima

ANGELANA 0 ATLETICO BMG 0 ANGELANA (4-3-3): Donati; Marocchi (15’st Cesaretti), Melillo, Sedran, Tarpanelli; Proietti, Vieira, Brunetti (32’st De Santis); Bartolini (17’st Riommi), Colombi, Malltezi. A disp. Brunozzi, Cesaretti, Bernabucci, Allende, Roscini, Tofi, Aronni. All. Recchi. ATLETICO BMG (4-4-1-1): Battistelli; Santoni (16’st Giustini), Maselli, Cerboni, Tapia; Valentini, Gonzalez (15’st Cavitolo), Menchinella, Petterini (15’st Malizia); Passquieti (39’st Rinalducci); Dantraccoli (30’st Luparini). A disp. Carnevali, Cantor Lobo, Gambacurta, Vitaloni. All. Proietti. Arbitro: Padalino di Terni (Spena e Mariani). 🔗 Leggi su Lanazione.it

Pantano corsaro, Atletico Mondolfo pareggiaIn una sfida avvincente, Pantano Corsaro e Atletico Mondolfo si affrontano in un incontro ricco di emozioni.

Ternana Women rimonta e pareggia 2-2 con la Juventus: salvezza ancoraLa partita tra Ternana Women e Juventus si è conclusa con un pareggio 2-2, dopo che le rossoverdi hanno recuperato due gol e salvato un punto prezioso.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: L’Angelana pareggia con l’Atletico e allunga ancora in cima; Calcio: vince il Trestina, niente da fare per il Sansepolcro; Eccellenza, termina a reti bianche la sfida del Migaghelli tra Angelana e BMG; ECCELLENZA - Altra piccola impresa dell'Atltico BMG, costretta al pari la capolista Angelana.

Eccellenza, termina a reti bianche la sfida del Migaghelli tra Angelana e BMGTermina a reti bianche la sfida del ‘Migaghelli’ che ha visto di fronte l’Angelana e l’Atletico BMG. Un pareggio che, in chiave classifica, sorride sicuramente più agli ospiti che ai padroni di casa: ... assisisport.it

Eccellenza. L’Angelana non va oltre l’1-1 . Il Santa Sabina ferma la capolistaNote: ammoniti Fiorucci, Brunetti, Santanicchia, Tiacci e Riommi. L’Angelana non va oltre l’1-1 a Santa Sabina ma resta comunque in vetta, approfittando del ko della Pietralunghese ad Ellera. Angelana ... lanazione.it