L' amore per la montagna e il dramma sul Catinaccio | la tragedia di Stefano Crotti

Stefano Crotti, appassionato escursionista mantovano, ha perso la vita dopo essere stato investito da una valanga sul Catinaccio. La slavina ha colpito l’area durante un’escursione, provocando ferite gravi che hanno richiesto un immediato trasferimento in ospedale a Trento. I soccorritori hanno tentato di salvarlo, ma le ferite si sono rivelate troppo gravi. La sua passione per la montagna si è conclusa in modo tragico.

Aveva solo 28 anni il giovane escursionista che ha perso la vita dopo essere stato estratto dalla valanga che l'ha investito e portato con la massima urgenza in ospedale. Lavorava nell'impresa di famiglia assieme al papà Si chiamava Stefano Crotti l’escursionista mantovano morto nelle scorse ore in ospedale a Trento dopo essere stato travolto da una valanga sul Catinaccio e trasportato con la massima urgenza nel nosocomio del capoluogo. Fatali per il giovane le conseguenze dell’ipotermia, scaturita dopo essere rimasto sepolto dalla neve prima di essere estratto – in quel momento era ancora vivo – dal soccorso alpino della Val di Fassa. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Amore, musica e impegno civile. Il monologo sul dramma di GazaIl cantautore italiano, noto per il suo stile energico e le sue colonne sonore, ha deciso di dedicare un monologo al dramma di Gaza, portando in scena un messaggio di solidarietà.

Escursionisti travolti e uccisi da due valanghe nel giro di poche ore: 28enne travolto durante la ciaspolata sul Catinaccio, 50enne a Merano 2000Un escursionista di 28 anni è morto mentre sciava sul Catinaccio, travolto da una valanga che si è staccata improvvisamente.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: L’amore romantico non ci serve più e cosa resta allora, nel quotidiano, di questo sentimento?; L’amore dei ragazzi è semplice, siamo noi adulti ad averlo reso complicato; San Valentino: l’amore non sfugge ai rincari.; Un Bacio a Viterbo, in centro si celebra l’amore.

Al Bano: «Romina? L'amore non rimane in eterno. Conti si complimentò per la mia canzone, ma mi ha rimosso da Sanremo»Al Bano torna nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo per parlare della vita, della morte, di Romina e di Sanremo, mostrando uno sguardo ampio sulla quotidianità. ilmessaggero.it

Io sono per l’amore di Franco Arminio: la vera felicità è commuoversi e stare viciniScopri il significato di Io sono per l’amore di Franco Arminio, una poesia che celebra la commozione e la vicinanza come vie della gioia. libreriamo.it

La tragedia in montagna: Stefano Crotti è morto a 28 anni travolto da una valanga. La compagna, che si trovava con lui, è rimasta illesa - facebook.com facebook