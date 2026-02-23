Lamborghini comodità e affari I paperoni cinesi migrano A Dubai

Lamborghini ha registrato un aumento di vendite legato alla crescente domanda di veicoli di lusso tra i ricchi cinesi. La causa risiede nella volontà dei milionari di diversificare i loro investimenti e di cercare nuove opportunità di svago all’estero. A Dubai, molti di loro aprono residenze e investono in immobili di lusso, attirando anche imprenditori italiani. Questa tendenza spinge le aziende di alta gamma a rafforzare la presenza nel mercato mediorientale.

C'era una volta Singapore. I milionari e miliardari cinesi hanno scelto un nuova nuova meta per godere delle loro immense ricchezze, e se possibile incrementarle lontano dalle imprevedibili misure di Xi Jinping: il Golfo, o meglio, Dubai. Complice un'economia stagnante in patria e la crescente ostilità sanzionatoria statunitense, un crescente numero di paperoni ha individuato in questa città sorta in mezzo al deserto un'interessante giurisdizione soleggiata, politicamente stabile, sicura e a bassa tassazione. I numeri sono emblematici: negli Emirati Arabi Uniti ci sono 370.000 cittadini cinesi (su un totale di 11,5 milioni di abitanti) e oltre 15.

Da Ducati a Lamborghini: dove trovare lavoro e fare affari nella capitale italiana dei motori di lussoA Roma si concentra il cuore dell'industria dei motori di lusso, con aziende come Ducati e Lamborghini presenti sul territorio.

Caccia cinesi a due passi dall'Italia: gli strani affari di Pechino in LibiaRecenti sviluppi riguardano la possibile vendita di caccia cinesi JF-17 Thunder alla Libia, vicino ai confini italiani.

