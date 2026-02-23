L’altro uomo che conta davvero in Iran

Ali Larijani ha consolidato il suo ruolo in Iran, mantenendo un forte legame con la Guida Suprema Khamenei. La sua influenza cresce mentre si rafforzano le tensioni con gli Stati Uniti, che temono un possibile intervento militare. Larijani rafforza la sua posizione attraverso incontri con figure chiave del governo e decisioni strategiche. La sua presenza si fa sempre più sentire nel panorama politico del paese, aumentando le possibilità di un cambiamento di rotta.

Ali Larijani, fedele alla Guida Suprema Ali Khamenei, sta accumulando sempre più potere anche in vista di un possibile attacco statunitense La centralità di Larijani è stata ricostruita da un’inchiesta del New York Times basata su interviste con funzionari, militari e diplomatici iraniani. È funzionale ai preparativi del regime per farsi trovare pronto a un possibile attacco statunitense, considerato imminente, a livello non solo militare ma anche politico. Un punto fondamentale sta nell’assicurare che un qualche sistema di comando rimanga in piedi durante e dopo l’eventuale attacco. In questo il regime sostiene di avere imparato dalla guerra dell’estate scorsa contro Israele e gli Stati Uniti, quando la sua leadership militare fu decimata rapidamente e Khamenei sparì, nascondendosi per giorni. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Il ministro degli Esteri dell'Oman, Badr al-Busaidi, ha confermato che giovedì Stati Uniti e Iran terranno un altro round di negoziati a Ginevra. "Ci sarà una spinta positiva per compiere un altro passo verso la conclusione dell'accordo", ha scritto su X. #ANSA x.com

A Donald Trump sono state presentate varie opzioni militari per l'Iran, incluso uno scenario con l'uccisione della guida suprema, l'ayatollah Ali Khamenei. Lo riporta Axios. "Il presidente potrebbe decidere da un momento all'altro". #ANSA - facebook.com facebook