L’alta pressione porta un assaggio di primavera a Bergamo | si superano i 15°C

L’alta pressione ha portato un aumento delle temperature a Bergamo, con oltre 15°C registrati. La causa è il miglioramento delle condizioni atmosferiche che favoriscono il riscaldamento del cielo. Le previsioni indicano giornate soleggiate e temperature che continueranno a salire nei prossimi giorni. La situazione ha già influenzato le attività all’aperto e il traffico in città. Le temperature più elevate si noteranno soprattutto nel centro e nelle zone collinari.

Un assaggio di primavera atteso in Bergamasca. Ivan Malaspina del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Analisi Sinottica Il campo di alta pressione di origine sub tropicale sull’Europa occidentale proteggerà per alcuni giorni anche la nostra regione dall’arrivo delle perturbazioni atlantiche. Ci attende pertanto un inizio di settimana caratterizzato da prevalenza di bel tempo, anche se non mancherà il passaggio di qualche nuvola innocua e la formazione di nebbie sui settori di pianura nelle ore più fredde. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Meteo, l'anticiclone a Bologna porta un assaggio di primavera

Alta pressione alle porte, arriva la primavera? Le previsioni meteo in Emilia-Romagna

