Lago di Porta a rischio Comitati con l’assessore nell’area di Rete Natura

Il lago di Porta rischia di inquinarsi a causa della discarica dell’ex cava Fornace, che ha attirato l’attenzione di comitati e dell’assessore regionale all’ambiente, David Barontini. I cittadini hanno organizzato una visita per mostrare le criticità dell’area e richiedere interventi immediati. Durante l’incontro, sono state evidenziate le preoccupazioni sulla possibile contaminazione delle acque e sulla sicurezza degli abitanti vicini. La situazione rimane sotto osservazione.

Hanno portato il nuovo assessore regionale all’ambiente David Barontini a vedere il Lago di Porta per capire la pericolosità della discarica dell’ex cava Fornace. Una “deviazione” insieme agli attivisti che si battono per la chiusura immediata e la bonifica per Barontini durante il sopralluogo in terra apuana accompagnato dal responsabile dell’ufficio segreteria Claudio Loconsole. Il lago rientra nel Sistema Regionale delle Aree Protette e fa parte di Rete Natura 2000, sottolineano gli ambientalisti, cioè l’insieme delle aree di interesse naturalistico europeo. All’assessore regionale, accompagnato da rappresentanti del Comitato di cittadini contro la discarica Ex Cava Fornace e da altre associazioni, "è stato fatto constatare che il lago si trova a 50 metri dalla discarica in cui è stato conferito amianto, che l’impianto è vicino alle abitazioni e che ha prodotto solo un anno e mezzo fa un grave incidente con sversamento di enormi quantità di percolato in strada e nel lago". 🔗 Leggi su Lanazione.it

