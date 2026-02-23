L’Afghanistan dei Talebani è tornato un rifugio per estremisti e una gabbia per le donne

Baktash Siawash ha dichiarato che l’Afghanistan dei Talebani si trasforma in un luogo dove gli estremisti trovano rifugio e le donne vivono in isolamento. La causa di questa situazione risiede nelle politiche restrittive imposte dal governo talebano, che limitano le libertà femminili e favoriscono il consolidamento del potere degli estremisti. Siawash sottolinea come molte donne siano costrette a rimanere in casa e come le attività di sicurezza aumentino nelle zone controllate dai Talebani.

Non avevo mai sentito parlare di Baktash Siawash finché non ho letto la trascrizione di parti di una sua intervista ad Amu TV del 19 febbraio. Siawash, 43 anni, è un ex membro del Parlamento afghano — di cui è stato il più giovane rappresentante — e chiede all’Unione Europea di inserire i Talebani nella lista delle organizzazioni terroristiche, sostenendo che dovrebbero essere trattati come il Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica. All’Unione europea rimprovera di mantenere un approccio prudente verso i Talebani nonostante i legami con reti estremiste internazionali. Gli “Studenti del Corano” negano la presenza di organizzazioni terroristiche straniere in Afghanistan, ma il recente report del UN Analytical Support and Sanctions Monitoring Team restituisce un quadro diverso, più articolato e meno rassicurante. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Il turismo dei talebani: così l'Afghanistan si vende al mondo mentre cancella le donne

Attraversare la notte: racconti di donne dall'Afghanistan dei talebani

