L' Affaire Simenon nel libro di Tiziano Fratus | alla Lovat la presentazione

L’uscita del libro di Tiziano Fratus ha attirato l’attenzione su un caso editoriale legato a Georges Simenon, che ha venduto milioni di copie in tutto il mondo. La presentazione si è tenuta alla libreria Lovat, con molti appassionati che hanno ascoltato storie sullo scrittore belga. La sua serie di romanzi sul commissario Maigret ha mantenuto viva l’attenzione dei lettori per decenni. La serata ha dimostrato come le opere di Simenon continuino a coinvolgere nuovi fan.

Quello di Georges Simenon è un caso editoriale eccezionale: un successo mondiale che dura da quasi un secolo, anzitutto grazie alla serie del commissario Maigret. Tiziano Fratus, che di Simenon è esperto e appassionato lettore, ci accompagna in un viaggio nella sua vita e nei segreti della sua opera sterminata per conoscerlo meglio e orientarsi nella selva dei suoi scritti. Un'immersione nella voracità esistenziale di uno dei più prolifici autori del XX secolo quanto nella vasta "commedia umana" che ha imbastito, così ricca di volti, storie, ambientazioni, crimini e omicidi. Da Il porto delle nebbie a Il caso Saint-Fiacre, da Il testamento Donadieu a Pedigree, questo libro è un'indagine sui personaggi cui lo scrittore belga ha dato vita, sui luoghi (non solo del delitto e non solo francesi), sugli argomenti affrontati.