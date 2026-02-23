L' Affaire Simenon nel libro di Tiziano Fratus | alla Lovat la presentazione

Il caso Simenon ha attirato l’attenzione dopo la pubblicazione del libro di Tiziano Fratus, che analizza la lunga carriera dello scrittore belga. La causa di questa popolarità risiede nella capacità di Simenon di creare personaggi vivi e atmosfere intense, apprezzate da milioni di lettori nel mondo. Alla presentazione alla libreria Lovat, si è parlato anche delle influenze di Simenon sulla narrativa contemporanea, con un pubblico interessato e numeroso. La discussione si è concentrata sui dettagli della sua influenza letteraria.

Abbiamo visto le prove generali di Sanremo: Serena Brancale inarrivabile. Boato per Sal Da Vinci, tormentone Ditonellapiaga Quello di Georges Simenon è un caso editoriale eccezionale: un successo mondiale che dura da quasi un secolo, anzitutto grazie alla serie del commissario Maigret. Tiziano Fratus, che di Simenon è esperto e appassionato lettore, ci accompagna in un viaggio nella sua vita e nei segreti della sua opera sterminata per conoscerlo meglio e orientarsi nella selva dei suoi scritti. Un’immersione nella voracità esistenziale di uno dei più prolifici autori del XX secolo quanto nella vasta “commedia umana” che ha imbastito, così ricca di volti, storie, ambientazioni, crimini e omicidi. 🔗 Leggi su Triesteprima.it “Nel silenzio della luce”: alla Feltrinelli la presentazione del nuovo libro fotografico di Massimiliano FerroAlla Feltrinelli di Milano si è tenuta la presentazione del nuovo libro fotografico di Massimiliano Ferro, intitolato “Nel silenzio della luce”. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: L'Affaire Simenon nel libro di Tiziano Fratus: alla Lovat la presentazione; La Simenonite, una malattia irreversibile: Fratus racconta il genio di Maigret; I migliori libri di critica letteraria parte seconda. L'Affaire Simenon nel libro di Tiziano Fratus: alla Lovat la presentazioneQuello di Georges Simenon è un caso editoriale eccezionale: un successo mondiale che dura da quasi un secolo, anzitutto grazie alla serie del commissario Maigret. Tiziano Fratus, che di Simenon è espe ... triesteprima.it Intervista a Tiziano Fratus, autore di L’Affaire SimenonL’Affaire Simenon (Solferino Editore, 2025, pp. 480, 22,90 euro) di Tiziano Fratus, come recita il sottotitolo del libro, contiene: Tutto quello che dovreste sapere sul padre di Maigret e sulla sua ... sololibri.net Ringrazio anche Tommaso Lo Russo per aver navigato nelle 480 pp de "L'Affaire Simenon" e per le parole che ha riversato nel suo pezzo ora disponibile in Sfumature di Giallo. Nei prossimi giorni piccolo tour de force a nord-est con incontri a Lignano Sabbia - facebook.com facebook