L' aerospazio spalanca le porte a 700 studenti | via al programma formativo Dta 2026

Il Distretto Tecnologico Aerospaziale lancia un'iniziativa di orientamento per avvicinare i giovani talenti al settore aerospaziale, in collaborazione con l'Its Academy "Mobilità Sostenibile e Aerospazio" BRINDISI - Da febbraio ad aprile 2026, prende il via una nuova opportunità formativa per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Il Distretto tecnologico aerospaziale (Dta), fedele alla sua missione di orientamento iniziata nel 2009, lancia il programma "L'aerospazio: un'opportunità di crescita per i giovani talenti", un'iniziativa che coinvolgerà circa 700 studenti della regione.