Ladri incappucciati pronti a rubare | tre arresti a Palermo
Tre giovani, incappucciati, sono stati fermati mentre cercavano di mettere a segno un furto in un negozio di Palermo. La polizia, intervenuta durante l'azione, ha scoperto che avevano in mano strumenti rubati e si erano preparati a scappare con la refurtiva. Uno di loro ha anche rifiutato di fornire i documenti e possedeva chiavi alterate. La loro cattura dimostra quanto le autorità siano attente a prevenire questo tipo di reati.
La polizia di Stato ha arrestato, in flagranza di reato, tre giovani ritenuti responsabili del reato di tentato furto aggravato in concorso; uno di loro è stato altresì denunciato in stato di libertà per il reato di rifiuto di fornire le proprie generalità e per possesso ingiustificato di chiavi alterate. L’arresto, eseguito dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico, è maturato nell’ambito dei servizi di controllo del territorio. Gli agenti sono intervenuti in via Cirrincione a seguito di una segnalazione, pervenuta su linea di emergenza 112, con la quale un cittadino segnalava la presenza di tre persone incappucciate che si aggiravano, con fare sospetto, dinanzi ad alcune attività commerciali, con un piede di porco; un complice svolgeva il ruolo di vedetta. 🔗 Leggi su Feedpress.me
