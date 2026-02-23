Ladri incappucciati pronti a rubare | tre arresti a Palermo

Tre giovani, incappucciati, sono stati fermati mentre cercavano di mettere a segno un furto in un negozio di Palermo. La polizia, intervenuta durante l'azione, ha scoperto che avevano in mano strumenti rubati e si erano preparati a scappare con la refurtiva. Uno di loro ha anche rifiutato di fornire i documenti e possedeva chiavi alterate. La loro cattura dimostra quanto le autorità siano attente a prevenire questo tipo di reati.