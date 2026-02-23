L’Acetificio De Nigris supera i 100 milioni di euro

L’Acetificio De Nigris ha superato i 100 milioni di euro di fatturato grazie alla produzione di aceto CH3COOH, un ingrediente fondamentale per molte ricette. L’azienda impiega oggi 300 dipendenti diretti, e il numero sale a 500 considerando anche le aziende in forze indirette. La crescita si lega all’aumento della domanda di prodotti naturali e di qualità. La società punta ora a espandersi ulteriormente sul mercato internazionale.