L’Acetificio De Nigris supera i 100 milioni di euro

L’Acetificio De Nigris ha superato i 100 milioni di euro di fatturato grazie alla produzione di aceto CH3COOH, un ingrediente fondamentale per molte ricette. L’azienda impiega oggi 300 dipendenti diretti, e il numero sale a 500 considerando anche le aziende in forze indirette. La crescita si lega all’aumento della domanda di prodotti naturali e di qualità. La società punta ora a espandersi ulteriormente sul mercato internazionale.
TUTTO PARTE dalla molecola dell’aceto CH3COOH, un mattoncino della nostra chimica che ha contributo alla creazione di un impero da oltre 100 milioni di euro, reso possibile dal lavoro di 300 dipendenti diretti che diventano 500 con gli indiretti. Si tratta dell’ Acetificio De Nigris, nato a Napoli e oggi con sede in un modernissimo stabilimento nella zona industriale, che conta anche due poli produttivi in Emilia, a Carpi (Modena) e a Reggio Emilia. Da quattro generazioni la famiglia De Nigris si dedica con passione alla produzione di aceto, alla continua ricerca del miglior prodotto possibile, una storia lunga 135 anni iniziata quando con l’apertura del primo acetificio da parte di Armando de Nigris. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
L'Acetificio De Nigris è Marchio storico di interesse nazionaleIl ministero per lo Sviluppo economico ha conferito l'importante riconoscimento all'azienda nata nel 1889, tra i punti di riferimento per la produzione di aceto balsamico di Modena L'Acetificio De ... italiaatavola.net
