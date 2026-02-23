Laboratorio domestico | 23enne arrestato con 25 grammi di MDMA

Un giovane di 23 anni è stato arrestato dopo che i carabinieri hanno scoperto un laboratorio domestico per la produzione di sostanze stupefacenti. Durante un controllo di routine, i militari hanno trovato 25 grammi di MDMA nascosti in casa, insieme a materiali utilizzati per il processo di preparazione. L’individuo vive in un paese vicino e aveva organizzato un vero e proprio laboratorio nel suo appartamento. La scoperta porta a ulteriori indagini sulla sua attività.

Un arresto che nasconde un laboratorio domestico. La storia comincia con un controllo di routine. I carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cesena fermano un giovane di 23 anni, italiano, residente in un comune confinante. Niente di straordinario, se non fosse per il dettaglio che emerge durante la perquisizione: tre spinelli parzialmente consumati. Un elemento che basta a far scattare un’indagine più approfondita. La perquisizione si estende all’abitazione del giovane, rivelando un vero e proprio laboratorio domestico. Non si tratta solo di sostanze stupefacenti pronte per l’uso, ma di un’attrezzatura completa per la coltivazione e la lavorazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Giugliano, arrestato 23enne incensurato con 400 grammi di marijuanaA Giugliano, i Carabinieri di Varcaturo hanno arrestato un 23enne incensurato per detenzione di sostanze stupefacenti.

Napoli, in giro con 100 grammi di hashish: arrestato 23enne dopo la fugaNella giornata di ieri, nel centro di Napoli, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 23enne algerino durante un normale controllo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Montallegro, laboratorio casalingo per trasformare armi: arrestatoAGRIGENTO – La Guardia di finanza di Agrigento ha scoperto un laboratorio domestico per la trasformazione di armi a Montallegro, dove è scattato un arresto. L’indagato, portato in carcere, è accusato ... livesicilia.it

Scoperto laboratorio casalingo di armi clandestine: arrestato insospettabileUn’insospettabile abitazione di Montallegro era stata trasformata in una vera e propria officina meccanica per il potenziamento di armi. La Guardia di Finanza di Agrigento ha smantellato il ... lasicilia.it

Oggi su Youtube abbiamo pubblicato questo. Trovate il link diretto nei commenti o su yt cercandoci come LABORATORIO DOMESTICO - facebook.com facebook