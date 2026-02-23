la zenith a un passo dal colpaccio meritato

La partita tra Pro Livorno Sorgenti e Zenith si conclude con un pareggio di 1-1, a causa di un gol nel finale di partita. La squadra locale ha segnato al 75’ grazie a una conclusione precisa di Bucchioni, ma l’Zenith ha pareggiato all’83’ con un tiro potente di Puccetti. La gara è stata combattuta e ricca di emozioni, con entrambe le squadre che cercano la vittoria fino all’ultimo minuto. La prossima sfida potrebbe essere decisiva per entrambe.