La Zenith a un passo dal colpaccio meritato
La partita tra Pro Livorno Sorgenti e Zenith si conclude con un pareggio di 1-1, a causa di un gol nel finale di partita. La squadra locale ha segnato al 75’ grazie a una conclusione precisa di Bucchioni, ma l’Zenith ha pareggiato all’83’ con un tiro potente di Puccetti. La gara è stata combattuta e ricca di emozioni, con entrambe le squadre che cercano la vittoria fino all’ultimo minuto. La prossima sfida potrebbe essere decisiva per entrambe.
Pro Livorno Sorgenti 1 Zenith Prato 1 PRO LIVORNO SORGENTI: Rosini, Faye (83’ Puccetti), Giubbolini, Montecalvo (62’ Bani), Nannetti (83’ Bottoni), Tognarelli, Lucarelli, Freschi, Cutroneo, Bucchioni (67’ Ba), Fermi (83’ Cancelli). A disp. Dominici, Potenza, Baldini, Massa. All. Bandinelli. ZENITH PRATO: Brunelli, Nistri, Fiaschi, Cela, Tempestini, Geri, Sinisgallo (78’ Hanxhari), Kouassi (88’ Palaj), Saccenti (88’ Moussaid) Del Pela, Caggianese. A disp. Caroti, Innocenti, Toccafondi, Fallani, Nannipieri, Banchelli. All. Settesoldi. Arbitro: Iglio di Pistoia. Reti: 5’ Sinisgallo, 95’ (r) Cutroneo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
