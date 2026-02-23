la volta buona a sanremo gli ospiti di caterina balivo dal 23 al 28 febbraio 2026

La visita a Sanremo di Caterina Balivo, che ha portato il suo show “La Volta Buona” in città, è stata causata dal 76° Festival della Canzone Italiana. La conduttrice ha coinvolto ospiti e pubblico in diretta, offrendo un approfondimento quotidiano sulla manifestazione musicale. La trasmissione, trasmessa su Rai 1 dal 23 al 28 febbraio 2026, ha portato un’attenzione speciale alla città ligure durante questa settimana dedicata. La presenza di pubblico e artisti ha animato le strade di Sanremo.