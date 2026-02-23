La Volta Buona a Sanremo gli ospiti di Caterina Balivo dal 23 al 28 febbraio 2026
La visita a Sanremo di Caterina Balivo, che ha portato il suo show “La Volta Buona” in città, è stata causata dal 76° Festival della Canzone Italiana. La conduttrice ha coinvolto ospiti e pubblico in diretta, offrendo un approfondimento quotidiano sulla manifestazione musicale. La trasmissione, trasmessa su Rai 1 dal 23 al 28 febbraio 2026, ha portato un’attenzione speciale alla città ligure durante questa settimana dedicata. La presenza di pubblico e artisti ha animato le strade di Sanremo.
Settimana speciale da Sanremo per La Volta Buona, il daily show pomeridiano condotto da Caterina Balivo, che da lunedì 23 a venerdì 27 febbraio 2026 alle 14 – e in via straordinaria sabato 28 febbraio alle 15 – andrà in onda in diretta su Rai 1 dalla città ligure, con una programmazione dedicata al 76° Festival della Canzone Italiana realizzata in collaborazione con Siae. Il divano arancione del pomeriggio di Rai 1 si trasferisce a pochi passi dall’Ariston. Caterina Balivo accoglierà, infatti, ospiti e commentatori in un elegante studio “glass” affacciato su piazza Borea d’Olmo, punto di osservazione privilegiato sul Festival, dove sono attesi tutti i big in gara a Sanremo, con musica dal vivo, incontri e collegamenti continui. 🔗 Leggi su Lapresse.it
