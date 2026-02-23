La vita privata di Eugenio Monti | il matrimonio con Linda Lee Constantine e la morte del figlio Alec

Eugenio Monti ha vissuto un momento difficile quando ha perso suo figlio Alec, una perdita che ha segnato profondamente la sua vita. La causa è la malattia improvvisa che ha colpito il giovane, portando dolore alla famiglia. Dopo aver lasciato lo sport nel 1968, Monti ha deciso di sposare Linda Lee Constantine, una donna americana che gli è stata vicino nei momenti più complicati. La loro unione ha rappresentato un punto di svolta personale per l’ex atleta.

Dopo il ritiro dal mondo dello sport nel 1968, l'ex campione olimpico di bob sposò l'americana Linda Lee Constantine. Insieme ebbero due figli, Alec e Amanda: il primo morì per overdose all'età di 24 anni. La coppia divorziò poco dopo la tragedia che li colpì.