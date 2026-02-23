La Val di Fiemme saluta le Olimpiadi con i droni E ne esce uno spettacolo mozzafiato

L’uso dei droni ha trasformato la chiusura dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 in uno spettacolo sorprendente. La Val di Fiemme ha deciso di partecipare con un’installazione luminosa, attirando l’attenzione di molti spettatori. Le luci si sono accese nel cielo, creando disegni dinamici sopra le montagne. L’evento ha lasciato un’impressione duratura tra i presenti, che hanno applaudito entusiasti. La località si prepara ora a nuove iniziative per valorizzare il suo ruolo durante le Olimpiadi.

Bellissima la cerimonia finale di chiusura dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 all’Arena di Verona, ma anche in Val di Fiemme non sono stati da meno. La serata si è aperta con il corteo lungo le vie del paese, che ha guidato delegazioni, volontari, cittadini e autorità verso il cuore dell’evento. “Queste due settimane sono state prima di tutto una grande festa – ha dichiarato l’assessore provinciale allo sport Mattia Gottardi, intervenuto dal palco - La Val di Fiemme e tutto il Trentino hanno accolto ben novanta delegazioni da tutto il mondo, confermando che lo sport è parte della nostra identità. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

