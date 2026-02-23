La troupe Rai e lo schianto con l’auto verso Sanremo | Pensavo fossero tutti morti Il racconto dell’inviata Rosanna Cacio e la band coinvolta

Rosanna Cacio e la troupe Rai sono rimasti scossi dopo un grave tamponamento in autostrada, causato da un altro veicolo che li ha speronati all’interno di una galleria. La causa dell’incidente, che ha coinvolto anche un’altra vettura, risulta da un errore di manovra di un altro conducente. La scena si è svolta a pochi chilometri da Sanremo, mentre si spostavano per il Festival. La squadra ha vissuto un momento di grande tensione prima di arrivare a destinazione.

Doveva essere un normale trasferimento da Genova a Sanremo per la settimana del Festival. Domenica 22 febbraio, il van della troupe di La Volta Buona, con a bordo l’inviata Rosanna Cacio, un filmmaker e due autori, ha tamponato un altro veicolo all’interno di una galleria autostradale. L’auto colpita, con a bordo la band pisana Animeniacs anch’essa diretta al Festival, si è ribaltata. Come raccontato dalla giornalista al Tirreno, poco prima dell’impatto aveva chiesto all’autista di rallentare: «Il nostro autista andava un po’ veloce, gli abbiamo anche detto di andare un po’ più piano». Poi lo schianto: «In piena galleria il nostro van ha tamponato un altro mezzo che è schizzato via e si è ribaltato». 🔗 Leggi su Open.online

