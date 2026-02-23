La Tbc? È colpa della Regione La teoria della sinistra sui contagi nel centro sociale occupato

La Regione viene accusata di essere la causa dell’aumento dei contagi di Tbc, secondo le affermazioni di alcuni attivisti. La denuncia si basa sul sospetto che le condizioni di sovraffollamento nello Spazio Neruda, occupato dagli attivisti di Askatasuna, abbiano contribuito alla diffusione del batterio. La Asl ha richiesto lo sgombero dell’edificio per motivi sanitari, ma la richiesta viene ignorata dalla sinistra torinese. La situazione rimane critica e ancora senza soluzione.

L’allarme della Asl che chiede, nero su bianco, lo sgombero dello Spazio Neruda occupato dagli attivisti di Askatasuna sembra non trovare ascolto da parte della sinistra torinese. Anzi, si addossano alla Regione le colpe per gli allarmi sanitari. Nei giorni scorsi, infatti, era stato segnalato un caso di Tbc nell’ex scuola occupata, che aveva generato nuovi allarmi per un rischio elevato di contagio anche se non è la prima volta che accade. Questa mattina gli attivisti hanno effettuato una “conferenza stampa” nella quale sostengono che si tratta solo di propaganda perché non è un nuovo caso ma uno vecchio che si è riacutizzato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

“Sgombero indispensabile”. Nel centro sociale occupato di Torino scatta l’allarme scabbiaUn’epidemia di scabbia ha colpito il centro sociale Neruda Occupato di Torino, dove vivono numerosi attivisti di Askatasuna.

"Dobbiamo accogliere tutti", "Follia". La teoria della sinistra sull’immigrazioneIn Italia, si discute ancora sulla gestione dell’immigrazione.

Approfondimenti, notizie e discussioni

La Tbc? È colpa della Regione. La teoria della sinistra sui contagi nel centro sociale occupatoIl caso di Tubercolosi allo Spazio Neruda degli antagonisti di Askatasuna ha spinto la Asl a chiedere lo sgombero immediato per ragioni di sicurezza sanitaria ... ilgiornale.it