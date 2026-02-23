La tavola rotonda con Marco Damilano chiude la mostra dedicata alla tragedia di Cutro

Marco Damilano ha partecipato alla tavola rotonda che ha concluso la mostra dedicata alla tragedia di Cutro, causata dall’imbarco di migranti senza sufficienti controlli. Durante l’incontro, ha discusso delle responsabilità e delle falle nelle politiche di accoglienza, attirando l’attenzione di un pubblico numeroso. La mostra fotografica rimarrà aperta fino a sabato 28 febbraio, giorno in cui verrà smontata. La discussione ha coinvolto anche operatori e volontari presenti all’evento.

Sabato 28 febbraio sarà l'ultimo giorno di allestimento della mostra fotografico-documentaria "Progetto Kr46mø. In viaggio verso Cutro: continuiamo a ricordare", che espone nella sala Codazzi della Biblioteca Trisi i resti del relitto naufragato a Steccato di Cutro il 26 febbraio 2023 all'interno di una teca. Come evento di chiusura dell'esposizione lughese, nella mattinata di sabato 28 è stata organizzata una tavola rotonda, in programma alle 9:45 al circolo parrocchiale Silvio Pellico della Collegiata.