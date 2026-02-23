La Svizzera si porterà mio figlio sulla coscienza | la rabbia della mamma di Luciano Capasso

La famiglia di Luciano Capasso si rammarica per la tragica morte del giovane, avvenuta tra le nevi del Canton Grigioni. La madre accusa la Svizzera di aver contribuito alla sua scomparsa, evidenziando una gestione inadeguata delle sue richieste di aiuto. La vicenda ha sollevato molte domande sulla tutela dei cittadini italiani all’estero e sui rischi che si corrono in territori stranieri. La comunità si chiede ora quale sarà il passo successivo.

Il 25enne napoletano trovato morto tra le nevi di Pontresina. La famiglia accusa le autorità del Canton Grigioni di aver ritardato i soccorsi: "In Italia abbiamo trovato solidarietà, lì solo silenzi” Non si dà pace la famiglia di Luciano Capasso, il 25enne napoletano trovato senza vita tra le nevi del Canton Grigioni, in Svizzera. Per i parenti, la tragedia non sarebbe legata soltanto alla valanga che lo ha travolto a 2.700 metri di quota, ma anche — sostengono — a un intervento di soccorso scattato troppo tardi. “La Svizzera si porterà mio figlio sulla coscienza", afferma la madre Raffaella Grande al Corriere della Sera Napoli. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Trovato morto Luciano Capasso, il dolore e la rabbia della famiglia: «Dai soccorritori omissioni e ritardi»Luciano Capasso è stato trovato morto in un appartamento di Qualiano, a causa di un presunto ritardo nei soccorsi.

Luciano Capasso morto in Svizzera, la famiglia accusa: “Nessun soccorso, ci dicevano di preparare il funerale”Luciano Capasso, 25 anni di Qualiano, è morto in Svizzera durante un'escursione, dopo che le autorità locali gli hanno negato assistenza e gli hanno consigliato di preparare il funerale.

Qualiano, De Leonardis su Luciano Capasso. "È morto facendo quello che gli piaceva”, mi piace ricordarlo con le parole del fratello” - facebook.com facebook

È stato trovato morto questa mattina Luciano #Capasso, il giovane di 25 anni che era disperso sulle montagne di Saint Moritz in #Svizzera da giovedì. La famiglia contro i soccorsi. x.com