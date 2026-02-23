La storia dimenticata dietro le mascotte di Milano-Cortina 2026

Le mascotte delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sono nate da un'idea per rappresentare l’identità delle due città. La loro creazione è stata influenzata dall’obiettivo di coinvolgere i giovani e promuovere lo sport in modo semplice. Durante i preparativi, sono state realizzate numerose bozze con dettagli colorati e simbolici. Questi personaggi stanno già attirando l’attenzione sui social e nelle strade, preparando il pubblico all’evento.

Le mascotte delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 hanno conquistato il pubblico con la loro dolcezza e immediatezza. Tina e Milo, i due ermellini simbolo dei Giochi, sono ormai volti riconoscibili a livello globale. Ma dietro quel successo si nasconde una storia poco raccontata, che parte da un piccolo centro della Calabria e arriva fino ai riflettori olimpici, passando però per un silenzio che oggi fa discutere. I due personaggi sono nati dall’estro e dalla creatività degli studenti dell’ Istituto comprensivo “Costantino Mustari” di Taverna, che con il loro bozzetto hanno superato migliaia di proposte provenienti da tutta Italia. 🔗 Leggi su Funweek.it

Gioca con le mascotte di Milano Cortina 2026

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Bergamaschi ad Argenteuil: la storia di un’emigrazione dimenticata; Olimpiadi Milano, cosa stupisce gli stranieri sui social: vedovelle, rito caffè e la metro; Quando la storia scompare: perché alcune vicende non entrano nei libri di scuola, a cura di Francesco Bianchi; Casa Polonia: dove si trova e cosa fare durante le Olimpiadi Milano Cortina.

La storia dimenticata dietro le mascotte di Milano-Cortina 2026Le mascotte delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 hanno conquistato il pubblico con la loro dolcezza e immediatezza. Tina e Milo, i due ... funweek.it

Zero Assoluto a Suzuki Jukebox, il video con Francesco Totti, la storia dietro Per dimenticare e la vita oltre la musica di Thomas De Gasperi e Matteo MaffucciLa storia dietro Per dimenticare Per dimenticare rimane una delle hit che più ha inciso nella carriera degli Zero assoluto. Ma quale è la storia dietro la canzone? Secondo quanto rivela Vanity Fair, ... leggo.it

Cerimonia di chiusura Milano Cortina: musica, danza e grandi ospiti per salutare i Giochi 2026 - facebook.com facebook

Milano-Cortina, Zaia: “Vittoria del magic team Italia, uniti siamo pronti ad altre imprese” x.com