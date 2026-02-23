La scomparsa di Roberto Pezzi il messaggio della famiglia dopo la tragedia | In mezzo al dolore abbiamo trovato umanità

Roberto Pezzi è scomparso a causa di un incidente stradale che ha coinvolto anche altri veicoli. La famiglia descrive la perdita come un colpo duro, ma sottolinea come la solidarietà dei vicini abbia dato loro un piccolo conforto. Amici e conoscenti ricordano Roberto come una persona gentile e sempre disponibile. La comunità si raccoglie intorno alla famiglia, che invita a mantenere vivo il suo ricordo. La sua assenza lascia un vuoto difficile da colmare.

La famiglia Pezzi ringrazia pubblicamente tutti coloro che hanno mostrato vicinanza e affetto dopo l'improvvisa scomparsa di Roberto Pezzi “Roberto sarà dentro di noi, nei nostri ricordi, nei nostri sorrisi e in tutto l’amore che ha seminato”. La famiglia Pezzi ringrazia pubblicamente tutti coloro che hanno mostrato vicinanza e affetto dopo l'improvvisa scomparsa di Roberto Pezzi, 65 anni, grande tifoso della Pallacanestro Forlì con un passato alla caserma dell'Aeronautica Militare di Forlì. “Ci sono momenti nella vita in cui il dolore arriva all’improvviso e lascia senza parole. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

