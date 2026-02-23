La scalata dello scugnizzo dalla C alla Champions | De Pieri Faticanti Stabile e I nuovi Vergara

Il talento di un giovane calciatore ha attirato l’attenzione dopo aver segnato un gol decisivo durante una partita di campionato. La sua crescita rapida è stata favorita da un allenatore che ha creduto nelle sue capacità e gli ha dato spazio in prima squadra. La sua presenza sul campo ha portato entusiasmo tra i tifosi e una nuova speranza per il futuro del club. Ora, tutti gli occhi sono puntati su di lui, che potrebbe fare il salto di qualità.

Max Allegri una volta ha detto: “Nel calcio, come nella vita, esistono le categorie”. Antonio Vergara, lo scugnizzo di Frattaminore, le ha scalate tutte: Primavera, Serie C, Serie B, Serie A, Champions League. Due anni fa sfidava il Sangiuliano City, ora segna e giganteggia contro i campioni del mondo del Chelsea. Che significa passare dai posticipi del lunedì con duecento spettatori (familiari e amici compresi) alla musichetta della Champions. E insomma, provateci voi. Quanti come Vergara? Uno su mille, come canta Morandi? Siamo lì. Intanto ce ne sono dieci (più due) che hanno gli occhi giusti per provarci e vogliono farcela a tutti i costi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Calciomercato Bari: ufficiali gli arrivi di Stabile e De PieriIl calciomercato del Bari si arricchisce con l’annuncio ufficiale dei prestiti di Giacomo Stabile e Giacomo De Pieri.

Le pagelle di Napoli Women-Ternana. Continua il sogno partenopeo... Il Napoli Women batte 3-1 la Ternana e continua la propria scalata verso la Champions League.