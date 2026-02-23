La rivoluzione siciliana | la norma sulla parità di genere che cambia la politica

La norma sulla parità di genere approvata in Regione Sicilia deriva dalla volontà di modernizzare le rappresentanze politiche locali. La legge introduce quote obbligatorie per le candidate, spingendo i partiti a rinnovare le proprie liste. Questa decisione arriva dopo anni di ritardi rispetto al resto del Paese e mira a favorire una maggiore inclusione femminile. La modifica si applica già alle prossime elezioni e potrebbe influenzare il panorama politico regionale.

La norma sulla parità di genere approvata in Regione Sicilia, in palese assurdo ritardo sul Paese, cambierà radicalmente la politica siciliana. Non è solo un problema di diritti ma di costruzione dell’organizzazione politica. In questo momento i capi o capetti locali, deputati o sindaci, potevano organizzare la raccolta del consenso tramite premiazioni dei più meritevoli, non quelli che avevano più competenze, ma coloro che portavano più consensi ai decisori, che siano essi il sindaco o l’onorevole regionale, i nazionali sono pressoché esclusi, che possono incidere sulla designazione degli assessori. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

