La rivoluzione algoritmica | perché le PR varranno 350 miliardi entro il 2035

La crescita del settore delle Pubbliche Relazioni si spiega con l’adozione crescente di tecnologie digitali e strumenti automatizzati. Le aziende investono sempre più in strategie di comunicazione basate su dati e algoritmi, spingendo il valore di mercato oltre i 350 miliardi di dollari entro il 2035. Questa trasformazione, che cambia radicalmente i metodi di lavoro, coinvolge anche nuove figure professionali e pratiche innovative. La progressiva digitalizzazione spinge le PR verso un futuro sempre più tecnologico.

L’industria delle Pubbliche Relazioni è alla vigilia di una metamorfosi senza precedenti: secondo le recenti analisi di Global Growth Inside, il mercato globale del settore è destinato a toccare i 356 miliardi di dollari entro il 2035, segnando una crescita monstre del 129% in un decennio. Al centro di questa espansione non c’è solo un aumento dei budget, ma un cambio di paradigma tecnologico. L’intelligenza artificiale ha dato vita alla cosiddetta “reputazione algoritmica”: oggi per un brand non è più sufficiente apparire sui media tradizionali, ma deve presidiare i dataset che alimentano i grandi modelli linguistici. 🔗 Leggi su Newsagent.it

Auto elettriche e batterie: boom globale da 880 miliardi di dollari entro il 2035, la Cina guida la rivoluzione.Il mercato delle auto elettriche e delle batterie sta crescendo rapidamente, spinto dalla domanda crescente e dagli investimenti delle principali industrie.

Il turismo traina l’Italia: entro il 2035 avrà un impatto di oltre 280 miliardi di euro sul Pil e sosterrà quasi il 16% dell’occupazioneDomani apre a Rho la Borsa del turismo, con i dati di Enit che confermano: il settore turistico continua a spingere l’economia italiana.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Perché gli smart speaker non hanno fatto la rivoluzioneDovevano rivoluzionare il nostro modo di abitare. Gli smart speaker sono entrati in salotto gonfi di promesse: la casa intelligente, il maggiordomo digitale, la semplicità a portata di voce. Poi, al ... avvenire.it

I vantaggi al sistema spiegati da chi vive la rivoluzione in sala operatoria e in reparto: procedure più snelle, ausili concreti per la diagnosi, la cura e la comprensione di sintomi e terapie - facebook.com facebook