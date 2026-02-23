La regina Eileen Gu | Ecco le mie Olimpiadi! Italia che spettacolo E Tabanelli è incredibile

Eileen Gu ha condiviso le sue esperienze olimpiche durante un evento di TCL, dopo aver conquistato la sua sesta medaglia ai Giochi. La sciatrice freestyle, nata nel 2003, ha raccontato con entusiasmo le emozioni vissute in Cina, sottolineando il ruolo decisivo della neve e delle condizioni climatiche. Gu ha anche elogiato le imprese degli atleti italiani, in particolare Tabanelli, definendolo incredibile. La sua testimonianza rivela il forte legame tra passione e sfide nelle competizioni.

“C’è un potere enorme nel vincere mostrando le proprie difficoltà e la propria vulnerabilità: dà agli altri la forza di sentire che anche loro possono intraprendere questo percorso. Se ce l’ho fatta io, chiunque può provare a farcela”. Eileen Gu ha 22 anni, 6 medaglie olimpiche e un eloquio che ogni volta, in ogni contesto, stupisce e affascina. Non tanto per la capacità di linguaggio – sta studiando fisica quantistica a Stanford dopotutto –, quanto per la lucida profondità con cui costruisce le sue argomentazioni. Poche volte tentenna dopo una domanda, raramente risponde in maniera banale. La sua storia di campionessa olimpica in sci freestyle, studentessa, modella ormai è nota a chiunque, soprattutto dopo due edizioni dei Giochi in cui, giovanissima, ha mostrato uno strapotere e una costanza sorprendenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Eileen Gu, regina delle Olimpiadi e di stile. I suoi stivali in total black sono le it shoes su cui puntare questo invernoEileen Gu si conferma come la protagonista indiscussa delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, non solo per le medaglie vinte, ma anche per il suo stile impeccabile.

Chi è Eileen Gu che ha stregato le Olimpiadi invernali 2026Eileen Gu ha conquistato il cuore delle Olimpiadi invernali 2026 perché ha vinto tre medaglie d’oro, portando la Cina al centro dell’attenzione.

La regina del freestyle Eileen Gu trasforma le Olimpiadi di Milano Cortina in un evento globale: cartelli per le strade…La regina del freestyle Eileen Gu trasforma le Olimpiadi di Milano Cortina in un evento globale: cartelli per le strade e fan in delirio per la ... novella2000.it

Eileen Gu, la risata in faccia per zittire il giornalista e la polemica con Vance: per gli Usa la star del freestyle è una «traditrice»Due argenti possono essere considerati due ori persi? Provate a chiederlo a Eileen Gu, stella del freestyle a cui è stata fatta questa domanda in conferenza stampa. La sciatrice, ... ilgazzettino.it

«Marry me! » È questo il messaggio che spicca tra le strade di Livigno, dove i fan di Eileen Gu non si sono risparmiati con striscioni e sagome a grandezza naturale. La regina dello sci freestyle è diventata il volto più riconoscibile di Milano Cortina 2026. È diffic - facebook.com facebook