La Red Bull prende fuoco Tsunoda costretto a scappare | incredibile a San Francisco!

Durante una dimostrazione a San Francisco, la Red Bull di Yuki Tsunoda ha preso fuoco, probabilmente a causa di un problema tecnico. Il pilota giapponese, sorpreso dall’incendio, ha subito abbandonato il veicolo mentre i presenti gli hanno indicato di allontanarsi. Le fiamme hanno rapidamente coinvolto il mezzo, creando scompiglio tra il pubblico. Nessuno è rimasto ferito, ma l’incidente ha interrotto l’evento in modo improvviso.