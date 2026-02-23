La Red Bull prende fuoco Tsunoda costretto a scappare | incredibile a San Francisco!
Durante una dimostrazione a San Francisco, la Red Bull di Yuki Tsunoda ha preso fuoco, probabilmente a causa di un problema tecnico. Il pilota giapponese, sorpreso dall’incendio, ha subito abbandonato il veicolo mentre i presenti gli hanno indicato di allontanarsi. Le fiamme hanno rapidamente coinvolto il mezzo, creando scompiglio tra il pubblico. Nessuno è rimasto ferito, ma l’incidente ha interrotto l’evento in modo improvviso.
Durante una dimostrazione a San Francisco, la Red Bull guidata da Yuki Tsunoda ha preso fuoco. Il 25enne inizialmente non capiva cosa stesse succedendo, ma i tifosi a bordo pista lo hanno invitato a lasciare il mezzo in attesa dell'intervento dei pompieri. Guarda il video (credits: X @javier89martinez). 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Incendio sulla Red Bull RB7 durante esibizione a San Francisco, Tsunoda illesoUn incendio ha coinvolto la Red Bull RB7 durante un’esibizione a San Francisco, causato da un guasto al sistema di alimentazione del motore.
