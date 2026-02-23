LA RAI HA PERSO LA TESTA | butta via Giletti e 1 MILIONE di spettatori per un errore da dilettanti

La RAI ha deciso di eliminare Giletti e perdere un milione di telespettatori a causa di un errore evidente nella gestione del palinsesto. La scelta ha provocato reazioni immediate tra il pubblico, che si è rivolto ai social per esprimere delusione e frustrazione. Un errore di programmazione ha portato alla cancellazione di uno dei programmi più seguiti, lasciando molti spettatori senza alternative. La vicenda rimane al centro dell'attenzione nel settore televisivo.

Hanno sbagliato i conti e ora chiudono uno dei programmi più visti. La RAI colpisce ancora — e questa volta lo scandalo è totale. Clicca e scopri tutto. La Rai chiude un programma che fa oltre un milione di spettatori. Come è possibile? Eppure sta succedendo davvero. Massimo Giletti e il suo “Lo Stato delle cose” su Rai 3 rischiano di sparire dagli schermi già il 31 marzo 2026. Non per i bassi ascolti — tutt’altro. La scorsa settimana il programma ha raggiunto oltre un milione e novantamila spettatori, con uno share del 7,17%. Numeri solidi, per la fascia oraria. Il problema? I soldi. Secondo quanto riportato da Domani. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

