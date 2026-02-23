La questione arbitri è un’emergenza Soltanto l’Inter non ha nulla di cui lamentarsi Damascelli

Tony Damascelli denuncia che la gestione arbitrale ha raggiunto un livello di crisi, con molti protagonisti che si lamentano delle decisioni inspiegabili. La causa principale risiede nella mancanza di interventi efficaci da parte delle autorità calcistiche, che non affrontano il problema. Solo l’Inter sembra al riparo da critiche, mentre altri club segnalano errori evidenti e danni alle competizioni. La situazione si aggrava, e la questione resta senza una soluzione concreta.

Ecco cosa scrive Tony Damascelli sul Giornale: Che altro deve accadere per porre fine a questa farsa arbitrale? Che altro deve accadere perché il governo del calcio, oltre a non rendersi conto della propria inadeguatezza, convochi tutte le parti per affrontare quella che è diventata una emergenza? Non c’è calciatore e allenatore che non ripeta la stessa frase: «Questo non è più calcio». Il problema non è soltanto italiano, anche se le proteste nel nostro campionato sono sempre più esacerbate, le regole assurde che costringono i difensori a posture che nulla hanno a che fare con la logica, le stesse regole che hanno portato alla teatralità degli arbitri con il grottesco «announcement», le stesse regole che individuano l’offside su un gomito, un piede, hanno finito per violentare lo spirito del gioco e sono il risultato di una gestione egoistica e vanitosa del potere. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

