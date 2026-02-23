La pop star ripercorre su Instagram i momenti più belli con i figli i gemelli avuti dalla relazione con l' ex marito Marc Anthony | Non posso credere che ora siete adulti

La cantante condivide su Instagram i ricordi dei momenti con i gemelli nati durante una tempesta di neve a New York. La causa di questa pubblicazione è il desiderio di rivivere e mostrare i momenti più belli trascorsi con i figli, nati dalla relazione con Marc Anthony. La foto ritrae i gemelli quando erano piccoli, mentre giocano tra i fiocchi di neve. La cantante si dice sorpresa di vederli ormai grandi e maturi.

« «Siete nati nel cuore della notte, nel bel mezzo della più grande e bella tempesta di neve che New York abbia mai visto. Non posso credere che siano passati 18 anni ». Con queste parole Jennifer Lopez ha festeggiato i 18 anni dei suoi figli: i gemelli Emme e Max, nati nel 2008 dall'unione con l'ex marito Marc Anthony. In un video pubblicato su Instagram, la pop star ripercorre alcuni dei momenti più belli vissuti insieme: la quotidianità fatta di abbracci, concerti e la passione condivisa per il canto. Sulle note di 18 dei One Direction, Jlo condivide una dedica dolcissima ai suoi due «angeli caduti dal cielo».