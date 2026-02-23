La polizia locale di Catania avvia i pattugliamenti in monopattino per le strade del centro

La polizia locale di Catania ha deciso di usare i monopattini per pattugliare le strade del centro. La causa è il bisogno di aumentare la presenza degli agenti nelle zone più frequentate, migliorando la risposta alle emergenze. Questo metodo permette di muoversi più rapidamente tra le vie strette e di ridurre l’impatto ambientale. La scelta mira a rendere le operazioni più efficaci e meno invasive per i residenti e i turisti. Le prime prove sono già in corso.

I mezzi sono stati messi a disposizione in comodato gratuito da Lime, dopo apposito avviso di manifestazione d'interesse pubblicato dall'amministrazione Rafforzare la presenza degli agenti sul territorio e garantire nelle aree a maggiore affluenza interventi più tempestivi ed efficaci, oltre che sostenibili dal punto di vista ambientale. E' l'obiettivo principale del servizio "Smart police" avviato dalla polizia locale nel centro storico con l'introduzione di monopattini elettrici a supporto delle attività appiedate di pattugliamento. I mezzi sono stati messi a disposizione in comodato gratuito da Lime, dopo apposito avviso di manifestazione d'interesse pubblicato dall'amministrazione.