La pittura della realtà e i suoi esordi in Francia alla Ricci Oddi un incontro su Gustave Courbet

Gustave Courbet ha rivoluzionato la pittura realista, attirando l’attenzione alla Ricci Oddi di Piacenza. La sua influenza nasce dalla volontà di rappresentare la vita quotidiana con sincerità e senza abbellimenti. Giovedì 26 febbraio alle 17,30, un incontro dedicato ai suoi primi lavori e al ruolo che ebbe nell’evoluzione artistica francese. La discussione si terrà nella sala conferenze della galleria, con la partecipazione di esperti e appassionati.

Giovedì 26 febbraio alle ore 17,30 alla Sala conferenze della Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi (via San Siro 13, Piacenza) nuovo appuntamento con la rassegna Attraverso l'Ottocento. Sarà Gustave Courbet il protagonista del settimo appuntamento del percorso espositivo. In chiusura, come di consueto, una breve visita ad alcune opere in collezione in linea con il tema trattato. Costo di partecipazione: 3 euro per ogni singolo incontro. Durata: un'ora circa.