la peggior tempesta di neve da 10 anni a oggi new york paralizzata come in un film apocalittico

La forte nevicata ha bloccato le strade di New York, causando blackout e ritardi ai mezzi pubblici. La tempesta di neve, la più intensa degli ultimi dieci anni, ha scaricato oltre mezzo metro di neve in poche ore, sommergendo le strade e costringendo molte persone a rimanere in casa. Le autorità hanno aperto rifugi di emergenza e mettono in allerta i residenti di non uscire se non strettamente necessario. La città si prepara ad affrontare le conseguenze di questa ondata di freddo.

Immaginate di svegliarvi e trovare la vostra città sepolta sotto mezzo metro di neve. Non è la scena di un disaster movie di Hollywood: è quello che sta accadendo in queste ore a New York, a Boston e in buona parte del corridoio atlantico americano, da Philadelphia fino al Maine. La tempesta, tecnicamente classificata come nor’easter, il tipo di ciclone che risale la costa orientale degli Stati Uniti caricandosi di umidità oceanica, si è trasformata nel corso della notte tra domenica e lunedì in un vero e proprio ciclone bomba. In meteorologia si parla di bombogenesi quando la pressione atmosferica al centro di una perturbazione crolla di almeno 24 millibar nell’arco di ventiquattr’ore. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Leggi anche: Tempesta di neve a New York, città paralizzata sotto le feste

Lo stato d’emergenza a New York per la tempesta di neve: «La peggiore degli ultimi 10 anni»Una tempesta di neve ha causato il blocco di New York City, con più di 40 milioni di persone nel Nord-Est degli Stati Uniti che si preparano all’arrivo della tormenta.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti discussi: JUVE SUPER CRISI Juve, ora è crisi vera: peggior campionato degli ultimi 15 anni. E i numeri non lasciano scampo; Dannata Alta Pressione di Febbraio, riporta il freddo peggiore a Marzo; Alberto Ravagnani vittima di odio e fango da parte di credenti e alcuni preti: Attacchi da branco, da setta; Crespo risolleva un San Paolo nel caos | imbattuto da cinque partite.

Una gigantesca tempesta di radiazioni solari colpì la Terra 70 anni faIl 23 febbraio 1956, 70 anni fa, la Terra venne colpita da una gigantesca tempesta di radiazioni solari, con livelli fino a 50 volte superiori alla norma e che fece impazzire i sensori di tutto il ... ansa.it

Billionaires' Row, complesso di grattacieli residenziali di lusso vicino all’estremità sud di Central Park a New York, appare quasi deserto secondo le stime di importanti società immobiliari. x.com

Billionaires' Row, complesso di grattacieli residenziali di lusso vicino all’estremità sud di Central Park a New York, appare quasi deserto secondo le stime di importanti società immobiliari. - facebook.com facebook