La pedagogia non impoverisce la didattica ma la potenzia utilizzando strumenti che favoriscano il successo e l’inclusione Tre domande a … Maria Angela Grassi ANPE

Maria Angela Grassi afferma che la pedagogia rafforza la didattica, portando strumenti pratici per il successo degli studenti e l’inclusione. La sua posizione nasce dall’esperienza con le scuole, dove ha visto come le metodologie pedagogiche migliorino l’apprendimento e favoriscano l’integrazione. Grassi sottolinea inoltre l'importanza di collaborare con psicologi e insegnanti per prevenire il disagio tra i giovani. La discussione si concentra sulle strategie concrete adottate nelle classi quotidianamente.

Nella rubrica “Tre domande a” di Orizzonte Scuola, condotta dal giornalista Francesco Bunetto, Maria Angela Grassi – rappresentante dell’ANPE, Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani – interviene sul ruolo delle professioni educative negli istituti scolastici, sul rapporto tra psicologi e pedagogisti e sulle strategie di prevenzione del disagio giovanile. Il confronto si concentra sul quadro normativo, sull’organizzazione dei protocolli ministeriali e sulle misure ritenute più efficaci per sostenere studenti e docenti. L'articolo “La pedagogia non impoverisce la didattica, ma la potenzia utilizzando strumenti che favoriscano il successo e l’inclusione”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Intelligenza Artificiale e Strumenti di Office 365 a supporto dell’inclusione didattica. Corso gratuito in collaborazione con Microsoft

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Fuori dal coro. . Francesca ha una diffida di marzo 2025 a lasciare la casa da lei abusivamente occupata eppure, nonostante questo, non lascia la casa di Maria Angela (pensionata) a #Cerveteri. Il servizio completo di Viviana D'Introno a #Fuoridalcoro è su M - facebook.com facebook