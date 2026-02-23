La nutrizione clinica nelle Marche | quando il fare rete diventa una visione culturale

Un convegno sulla nutrizione clinica nelle Marche si è svolto al Seebay Hotel di Potonovo, attirando professionisti del settore. La causa è il crescente bisogno di migliorare le pratiche di cura attraverso la collaborazione tra ospedali, studi e centri di ricerca. Durante l’evento, sono stati presentati nuovi approcci e tecniche innovative, favorendo lo scambio di conoscenze. La discussione ha coinvolto esperti provenienti da diverse realtà della regione. La giornata si è conclusa con l’obiettivo di rafforzare la rete tra professionisti.

ANCONA – venerdì 20 e sabato 21 febbraio, la prestigiosa cornice del Seebay Hotel di Potonovo ha ospitato un importante convegno: “La nutrizione clinica nelle Marche: ‘fare rete’ tra esperienza e innovazione”. Un evento congiunto Sinuc e Sinpe a cui hanno preso parte i maggiori esperti del tema a livello regionale. Questo il discorso tenuto da Simone Pizzi, presidente del Consiglio comunale di Ancona, a sua volta medico: «È con sincero onore che ho portato il saluto del Consiglio comunale in occasione del Convegno ‘La Nutrizione Clinica nelle Marche: Fare Rete tra Esperienza e Innovazione’, promosso congiuntamente da Società italiana di nutrizione clinica e metabolismo e Società italiana di nutrizione artificiale e metabolismo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Nutrizione Sana: un progetto strutturato per portare la nutrizione clinica nella vita quotidianaNegli ultimi anni, la nutrizione ha cambiato volto.

Quando la scuola fa rete diventa avanguardia educativa: “Dalla Matita al 2D”: un progetto che restituisce senso pedagogico, culturale e civile alla progettualità scolasticaLe scuole italiane cercano di adattarsi ai cambiamenti rapidi e alle difficoltà di oggi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Convegno a Portonovo sulla 'La Nutrizione clinica nelle Marche'; Pseudo-ostruzione intestinale cronica: la nutrizione artificiale come terapia salvavita - OMaR; Elvira Verduci; Dalla nutrizione medica un aiuto ai malati: Ora diventi un diritto per tutti.

Convegno a Portonovo sulla 'La Nutrizione clinica nelle Marche'(ANSA) - ANCONA, 20 FEB - Ad Ancona il convegno (20-21 febbraio) La Nutrizione Clinica nelle Marche: Fare Rete tra Esperienza e Innovazione, promosso congiuntamente da Società Italiana di Nutrizione ... msn.com

Nutrizione clinica. Via alla nuova organizzazioneNuova organizzazione per la Nutrizione clinica edell’Asl Sud Est, l’unità operativa semplice deputata all’erogazione dei servizi di nutrizione artificiale, di integrazione, con l’aggiunta di nutrienti ... lanazione.it

Presso FisiomedLab a Civitanova Marche, il Dott. Alfredo Mori, #cardiologo, esegue: visita cardiologica con ECG elettrocardiogramma ecocardiogramma - ecocardiocolordoppler (ecografia del cuore) certificato medico attività sportiva test da sforzo - facebook.com facebook