la normalizzazione silenziosa

La diffusione della cannabis si è intensificata lentamente, portando questa sostanza nelle abitudini quotidiane senza grandi clamori. La crescente disponibilità in negozi e online facilita l’accesso, modificando le abitudini di consumo di molte persone. Questa evoluzione avviene senza grandi scandali o annunci ufficiali, ma con un’adozione che diventa sempre più normale. La presenza della cannabis si fa notare nelle conversazioni e nelle scelte di molti, segnando un cambiamento sottile ma costante.

Come la cannabis è diventata parte della vita quotidiana senza fare rumore. Non è stata una rivoluzione, ma una trasformazione. Se si dovesse indicare un momento preciso in cui la cannabis è entrata nella normalità sociale europea, non lo si troverebbe. Non esiste una data simbolica, un evento mediatico o una legge unica che abbia segnato l’inizio di una nuova epoca. La sua integrazione nella vita quotidiana non è avvenuta attraverso una rivoluzione improvvisa, ma tramite un processo lento, graduale e quasi invisibile. È proprio questa gradualità ad aver reso il cambiamento così efficace: nessuno ha avuto la sensazione di assistere a uno stravolgimento, eppure, guardando indietro di appena quindici anni, il panorama culturale appare completamente diverso. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

